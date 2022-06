Overdose: Hideo Kojima sarà all’Xbox & Bethesda Showcase? Tom Henderson ne è certo

Secondo quanto riportato dal noto insider Tom Henderson, domani sera Hideo Kojima sarà all’Xbox & Bethesda Showcase, probabilmente per presentare Overdose, il suo presunto nuovo gioco horror. Henderson, che viene considerata come una fonte affidabile per quanto concerne le voci di corridoio, ne ha parlato nel corso di una live sul suo canale in cui ha discusso proprio dei vari rumor relativi all’evento di Microsoft di domani, 12 giugno.

Nel corso della diretta, Tom Henderson non cita Overdose quando parla della presenza di Hideo Kojima all’evento. Considerando però che è stato proprio lui ad anticipare qualche giorno fa i dettagli del nuovo titolo horror di Kojima Production non è difficile immaginare quale sarà il gioco che presenterà l’apprezzato autore nipponico in occasione dell’evento Xbox.

Ricordiamo che Henderson aveva dichiarato di aver visto dei filmati di Overdose e di aver intravisto in alcune sequenze Margaret Qualley, l’attrice che interpreta Mama in Death Stranding, con indosso un abito blu. Henderson aveva anche chiarito che non si trattava del seguito di Death Stranding, confermato di recente da Norman Reedus, ma di un titolo completamente nuovo.

Recentemente inoltre si era anche parlato della possibilità di un’accordo tra Kojima ed Xbox. Un’ipotesi che a quanto pare diventa sempre più concreta. Per saperne di più, non ci resta che attendere domani. Vi ricordiamo che l’evento verrà trasmesso a partire dalle ore 21:00.