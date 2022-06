OnePlus 10: arrivano i render leakati, il reveal si avvicina?

In seguito a quanto OnePlus ha avuto modo di lanciare la sua serie 10 di dispositivi, composta dai modelli 10 Pro e 10R, non ci sono state notizie per quel che concerne l’arrivo sul mercato della versione base dei OnePlus 10, nonostante le molte voci di corridoio che hanno avuto modo di discutere del tutto. Parliamo in questo specifico caso di un leak relativamente affidabile, che in ogni caso – anche trattandosi di fonti particolarmente autorevoli – va preso comunque con le pinze.

Attraverso OnSiteGo, in attesa di un presunto reveal nel corso del 2022, sono emerse le immagini dei render dei nuovi gioiellini, i quali di conseguenza sarebbero ormai pronti a farsi svelare da parte del colosso ormai immancabile nel mondo del mobile. Il tutto sarebbe stato da Yogesh Brar grazie a delle unità non finali, con dei prototipi che avrebbero quindi reso possibile la realizzazione delle immagini in questione. È bene quindi considerare che, nonostante ciò sottolinei la reale esistenza del telefono, quanto mostrato in questa circostanza potrebbe risultare vero solamente in maniera parziale.

Va sottolineato, tra le altre cose, che seppur si parli di una versione potenzialmente vanilla dei OnePlus 10, la compagnia potrebbe comunque scegliere un altro nome per i dispositivi in questione, come ad esempio OnePlus 10T, e che non avremo novità certe fino a che il giorno dell’evento di lancio non si avvicinerà.

Per quel che riguarda le novità, troviamo una punch-hole nella parte frontale vista già negli altri device e un setup sul retro decisamente più grande, con però l’alert slider che risulta per qualche motivo assente, e con i telefoni che avrebbero quindi una grossa mancanza rispetto agli altri device OnePlus. Staremo a vedere nel giro di qualche mese quando finalmente la compagnia avrà modo di commentare il tutto in via ufficiale.