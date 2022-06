Madison: nuovo video di gameplay dal Guerrilla Collective 3.0

Madison è tornato a mostrarsi in occasione del Guerrilla Collective con un video gameplay che ci permette di dare uno sguardo ad alcune inedite sezioni di quest’interessante horror psicologico in arrivo il prossimo mese.

Annunciato in occasione del Future Games Show della Gamescom 2021, Madison è un horror in prima persona dal taglio psicologico e sovrannaturale sviluppato da Bloodious Games. Il gioco si basa sull’uso di una fotocamera in grado di collegare il mondo umano con quello degli spiriti, una meccanica che avrà un ruolo fondamentalmente all’interno delle dinamiche di gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Cosa faresti se ti svegliassi rinchiuso in una stanza buia, con le mani ricoperte di sangue? Gioca nei panni di Luca e sopporta la brutale tortura di MADiSON, un demone che lo ha costretto a continuare un sanguinoso rituale iniziato decenni fa, facendogli commettere atti abominevoli. Riuscirai a terminare questa sinistra cerimonia? Ogni personaggio in MADiSON ha una storia sconvolgente che si fonde perfettamente con la narrativa principale. Guarda dove metti i piedi e stai attento a non attirare attenzioni indesiderate. Non sarai solo.

Vi ricordiamo che Madison sarà disponibile a partire dall’8 luglio 2022 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.