Gudetama: Un nuovo viaggio, teaser della serie animata Netflix

Dopo Aggretsuko e Rilakkuma and Kaoru, un nuovo franchise Sanrio arriva su Netflix. Ecco infatti Gudetama: Un nuovo viaggio, la nuova serie animata Netflix realizzata in collaborazione con la nota casa giapponese di cui oggi vi mostriamo il primo teaser trailer, in attesa della data d’uscita ufficiale, prevista comunque entro l’anno.

Una serie empatica e dal ritmo dolce, un viaggio on the road in cerca dei genitori e adatto a chiunque voglia… prendersela con calma!

Gudetama ha scelto la pigrizia accettando il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno, ma l’ingombrante pulcino Shakipiyo lo travolge con la sua intraprendenza e lo obbliga a uscire dal frigorifero, per inoltrarsi nel mondo. Insieme, questi personaggi così diversi tra loro partono per un’avventura… con l’obiettivo di ritrovare la loro madre!

