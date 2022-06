Forza Motorsport: trailer di gameplay dall’Xbox & Bethesda Games Showcase

In occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase è tornato a mostrarsi con un trailer di gameplay di Forza Motorsport, il nuovo capitolo della serie automobilistica di Turn10 in arrivo durante la primavera 2023 su PC, Xbox e Cloud.

Il filmato ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gioco tratte da alcune gare, costituite da sezioni di gameplay puro e scene in en-gine che mettono in risalto l’ottimo comparto grafico del titolo. Gli esponenti di Turn10 hanno poi discusso sul palco delle dirvese migliorie tecniche apportate nel nuovo capitolo di Forza Motorsport che vanterà l’aggiunta dei riflessi in Ray Tracing in gara e l’utilizzo della grafica in fotogrammetria.

Viene inoltre confermato che questo capitolo includerà anche un maggior livello di realismo nei percorsi. Le condizioni climatiche avranno effetto sulle prestazioni in gara e anche i danni alle auto sembreranno più realistici. Si potranno poi personalizzare ulteriormente le automobili per creare la macchina perfetta da sfoggiare in gara.