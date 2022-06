DOTA: Dragon’s Blood 3: le prime foto della serie anime Netflix tratta dal noto videogioco

12—Giu—2022 / 10:27 AM

Vi presentiamo un’anteprima delle prime foto ufficiali da DOTA: Dragon’s Blood 3, adattamento anime per Netflix del popolare videogioco fantasy: il Cavaliere dragone Davion continua nel suo tentativo di rendere il mondo più sicuro… uccidendo un drago alla volta.

Questa la sinossi della serie, la cui terza stagione non ha ancora una data ufficiale di arrivo sulla piattaforma streaming:

Quest’avvincente serie fantasy narra la storia di Davion, un famoso Cavaliere del Drago che vuole liberare il mondo dal flagello. Davion si trova coinvolto in eventi molto più complessi di quanto immaginasse dopo l’incontro con un potente Drago Anziano e con la nobile principessa Mirana in missione segreta.

