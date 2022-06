A Plague Tale: Requiem, video di gameplay dall’Xbox & Bethesda Games Showcase

A Plague Tale: Requiem è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay all’Xbox & Bethesda Games Showcase. Dopo il lungo video di approfondimento mostrato al Tribeca Games Showcase, rivediamo il seguito dell’apprezzato titolo di Asobo Studio in azione con alcune inedite sequenze di gioco.

In questo sequel di A Plague of Tale: Innocence, dovremo seguire Amicia e suo fratello Hugo in una nuova e pericolosa missione e fare tutto il possibile per sopravvivere in un mondo brutale e inumano. In base a quanto mostrato nel filmato, risultano anche evidenti le evoluzioni tecniche applicate dal team Asobo al gioco.

Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali. Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo.

Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un’orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo.