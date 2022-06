The Last Faith: nuovo trailer di gameplay dal Future Game Show

The Last faith, il metroidvania 2D che si ispira a Bloodborne e Castelvania, è tornato a mostrarsi al Future Game Show con un nuovo trailer di gameplay.

The Last Faith, il promettente metroidvania 2D di Kumi Souls Games, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay in occasione del Future Game Show di questa sera. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo al sistema di combattimento, che mette in luce la natura metroidvania del titolo ed i chiari richiami a Castelvania. Alcune sequenze mostrano inoltre la presenza di vere e proprie fatality eseguibili sia sui nemici comuni sia sui boss, ciascuna splendidamente animata e capace di variare rispetto a chi ci troviamo davanti.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

The Last Faith è un metroidvania a base esplorativa con elementi action e platform, ambientato all’interno di uno scenario horror di stampo gotico.

Un’antica religione regna da secoli in questo mondo e l’antica capitale, una volta maestosa, giace abbandonata dopo l’arrivo di una piaga mortale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last Faith sarà disponibile entro il 2022 per PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch.