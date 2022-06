State of Play a giugno su God of War: Ragnarok? L’ipotesi di Henderson

Secondo il noto insider Tom Henderson, avremo presto novità su God of War: Ragnarok. In uno dei suoi ultimi tweet, Henderson ha ripreso le ultime indiscrezioni di Jason Schreier sul possibile annuncio della data di uscita del gioco, ipotizzando che Sony avrebbe in programma uno State of Play a fine giugno completamente dedicato a God of War: Ragnarok.

Ricordiamo che Jason Schreier recentemente aveva dichiarato che il nuovo capitolo di God of War non sarebbe stato rinviato al 2023 e che sarebbe uscito a novembre 2022, aggiungendo che l’annuncio della data d’uscita sarebbe arrivato questo mese.

GOW "announcement later this month".

This is consistent with some other important announcements from Sony during the last week of this month. So there's a possible a SoP inbound?

Hoping to get those details soon. https://t.co/MnceyJWxnH

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 10, 2022