Cuphead: The Delicious Last Course, video di gameplay e prezzo del DLC

Cuphead: The Delicious Last Course torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay, pubblicato da Game Informer. Ecco tutti i dettagli ed il prezzo dell'espansione.

A pochi giorni dalla sua uscita, Cuphead: The Delicious Last Course torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay che ci permette di ammirare le novità di questa nuova espansione. In concomitanza della pubblicazione del nuovo filmato, giungono anche i dettagli sul prezzo del DLC. L’espansione, in arrivo il prossimo 30 giugno, costerà 7,99 euro.

Nel video confezionato da Game Informer potete ammirare il nuovo personaggio Ms.Chalice in azione ed alle prese con tutta una serie di nuovi nemici. In questa nuova espansione, Ms. Chalice accompagnerà Cuphead e Mugman in un’avventura inedita ambientata su un’isola tutta nuova, Isola Calamaio. Oltre alla presenza di un nuovo personaggio, The Delicious Last Course potrà contare sulla presenza di nuove armi, nuovi potenziamenti e avvincenti boss da affrontare.

Vi ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG).

Restando in tema, vi ricordiamo che ieri Netflix ha confermato l’arrivo della seconda stagione di The Cuphead Show!, la serie tratta dal gioco.