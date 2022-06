Amazon, ora le scarpe si provano direttamente da casa… con la realtà aumentata

Virtual Try On è un nuovo servizio di Amazon: consente di provare migliaia di paia di scarpe comodamente da casa, usando un iPhone e la realtà aumentata.

Amazon punta a cambiare l’esperienza di shopping online. I vestiti ora si provano da casa, grazie alla realtà aumentata. Si parte con le sneaker, le scarpe sportive. Per il momento la funzione Virtual Try-On è disponibile negli Stati Uniti. Per utilizzarla è necessario avere un iPhone di nuova generazione, e quindi almeno con iOS 12.

Basta scegliere il modello di scarpe che si intende acquistare, aprire l’apposita schermata e puntare la fotocamera: ecco che lo smartphone proietterà le scarpe sui piedi del cliente, che quindi potrà farsi un’idea di come gli staranno.

Oggi Virtual Try-On è disponibile solo su iOS, ma Amazon ha già anticipato che in futuro verrà introdotto anche sugli smartphone con Android.

Non è il primo flirt di Amazon con la realtà aumentata: nel 2017 aveva fatto la stessa cosa con mobili ed elettrodomestici, come i televisori. Una soluzione che è stata adottata anche da Ikea e che è diventata sempre più comune in numerosi marketplace online. Perfino alcune case automobilistiche utilizzano la realtà aumentata, permettendo di proiettare i veicoli nel parcheggio o addirittura nel proprio salotto di casa. Sempre la realtà aumentata aveva fatto parte della campagna marketing per il lancio del primo OnePlus Nord.

Tornando ad Amazon, l’utente può personalizzare l’esperienza scegliendo tra un ampio catalogo di scarpe, e ovviamente personalizzandole con il colore e il modello che desidera acquistare. “Virtual Try-On for Shoes consentirà alle persone di provare migliaia di modelli di scarpe, ovunque si trovino”, ha dichiarato Muge Erdirik Dogan, presidente di Amazon Fashion.