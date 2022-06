Uncle from Another World: trailer della serie anime Netflix

Prossimamente, nel catalogo anime di Netflix, farà il suo debutto anche il bizzarro Uncle from Another World: ecco il trailer italiano.

Due uomini di due generazioni diverse provano a diventare ideatori di contenuti video in una nuova e stravagante commedia anime ambientata in un piccolo appartamento: Uncle from Another World, prossimamente su Netflix. Vi presentiamo oggi il primo trailer della serie animata.

Questa la sinossi ufficiale:

Autunno 2017. Investito da un camion a soli 17 anni, lo zio di Takafumi si risveglia improvvisamente dal coma 17 anni più tardi. In ospedale il nipote osserva lo zio borbottare frasi senza senso e dichiarare di essere tornato da un altro mondo chiamato “GRAN-BAHAMAL”. Insomma, sembra avere perso qualche rotella… Takafumi è senza parole, ma lo zio dimostra di essere stato davvero in un’altra dimensione usando la magia. Deciso a sfruttare i nuovi poteri dello zio per guadagnarsi da vivere e non avendo altri parenti a cui rivolgersi, Takafumi lo accoglie in casa e i due iniziano a condividere un appartamento. Vivendo con lo zio, Takafumi viene a conoscenza delle sue fantastiche avventure e del suo sconfinato amore per i videogiochi SEGA. Ma quei racconti di esperienze solitarie e al contempo tragiche riempiono Takafumi di gioia e tristezza.

