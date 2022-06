Top Gun: Maverick supera i 600 milioni d’incassi al cinema

Continua la marcia al box-office di Top Gun: Maverick, il lungometraggio con Tom Cruise protagonista che prosegue la storia del cult anni Ottanta. Attualmente gli incassi di Top Gun: Maverick sono arrivati a 600 milioni di dollari, grazie a 334 milioni ottenuti negli Stati Uniti e 278 milioni incassati a livello internazionale.

Secondo le previsioni fatte per le prossime settimane ci sarebbero buone possibilità di vedere Top Gun: Maverick addirittura raggiungere il miliardo di dollari d’incassi. Nel frattempo, durante questo fine settimana il lungometraggio potrebbe arrivare a ottenere negli USA i 400 milioni di dollari al box-office.

Top Gun: Maverick deve ancora uscire in Corea del Sud, dove verrà distribuito il 22 giugno. Considerando la passione del pubblico coreano per Tom Cruise, l’arrivo nel Paese del lungometraggio potrebbe avvicinare Top Gun: Maverick al miliardo d’incassi.

Questa la sinossi:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.