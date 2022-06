The Last of Us Part 1: annunciate le edizioni, i prezzi e i bonus pre-order

Annunciati i prezzi e le due edizioni di The Last of Us part 1 per l'Europa. Ecco tutti i dettagli.

Sony e Naughty Dog hanno annunciato i prezzi e le edizioni della versione PS5 di The Last of Us part 1 per l’Europa. Su PS5 il remake di The Last of Us arriverà in versione Standard e Digital Deluxe. Come riportato sulle pagine di PlayStation Blog, The Last of Us Parte I Standard Edition costerà 80,99 euro e includerà il remake dell’acclamato titolo.

La Digital Deluxe Edition, invece, costerà 89,99 euro e includerà il gioco e lo sblocco anticipato dei seguenti oggetti di gioco:

Incremento abilità velocità creazione

Incremento abilità velocità cura

Potenziamento incremento velocità ricarica 9mm

Potenziamento incremento capacità caricatore fucile

Modificatore di gioco Frecce esplosive

Filtro ditherpunk

Modalità Speedrun

Sei skin per armi: Pistola 9mm oro nero, pistola 9mm filigrana argento, fucile a pompa tattico gomma, fucile a pompa quercia scolpita, arco bianco artico, arco nero carbonio

Inoltre, se effettuerete il pre-ordine di qualsiasi edizione di The Last of Us Parte I per PS5, riceverete i seguenti bonus:

Integratori bonus per il potenziamento delle abilità

Pezzi di arma aggiuntivi per il potenziamento dell’arsenale.

Vi ricordiamo che The Last of Us Part 1 arriverà su PS5 il 2 settembre 2022. Successivamente arriverà anche su PC. Il remake di The Last of Us avrà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e includerà il DLC Left Behind.