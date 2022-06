Squid Game: nuovo episodio del making of della serie cult Netflix

Netflix ci propone un nuovo episodio del suo documentario dietro le quinte di Squid Game, la serie che ha battuto tutti i record al suo lancio: questa volta il production designer Chae Kyoung-sun, il direttore della fotografia Lee Hyung-deok, l’editor Nam Na-young, il supervisore degli effetti visivi Cheong Jai-hoon e il sound supervisor Kang Hye-young ci mostrano i segreti dietro il “gioco” del Ponte di Vetro.

Questa la sinossi della serie, uscita lo scorso settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

