Spotify punta sugli audiolibri, sarà il prossimo business dell’azienda

Spotify ora punta sugli audiolibri. Saranno il prossimo pilastro del business modell dell’azienda, che dopo la musica aveva già cercato fortuna espandendosi nel mercato degli audiolibri. Mercoledì i dirigenti di Spotify hanno organizzato una presentazione dedicata agli investitori, parlando proprio di questo nuovo progetto.

Crediamo che gli audilibri, in ogni possibile forma, saranno un’opportunità formidabile per Spotify. Proprio come abbiamo fatto con i podcast, date per scontato che anche in questo settore giocheremo per vincere