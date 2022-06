Meta taglia la produzione dei dispositivi Portal: stop ai consumatori, verranno venduti solo alle aziende

Meta ritirerà dal mercato i dispositivi della linea Portal pensati per i consumatori. D'ora in avanti gli smart creen verranno venduti esclusivamente alle aziende.

Meta sta ridimensionando il suo impegno nel mercato degli hardware. L’azienda non venderà più dispositivi Portal destinati ai consumatori. Gli smart screen d’ora in avanti verranno venduti esclusivamente alle aziende.

La mossa si inserisce all’interno di un più vasto progetto di ristrutturazione interno a Meta, che in questi giorni sta tagliando sempre più spese superflue per concentrarsi sulla divisione Reallity Labs e sulla sua visione per il metaverso. Nella giornata di ieri è emersa anche la notizia della cancellazione del progetto per produrre uno smartwatch, sempre per gli stessi motivi.

La linea Portal è nata nel 2018. Meta ne vendeva due diversi modelli: Portal e Portal Plus, rispettivamente da 199 e 349 dollari.

Grazie alla buona qualità della webcam e dei microfoni, i dispositivi erano progettati soprattutto per le videochiamate, grazie all’integrazione con Webex, Zoom e Teams. Tuttavia erano sprovvisti di app come YouTube e Netflix, il che li rende inadatti all’intrattenimento.

Nel 2021 Meta ha venduto circa 800.000 device della linea Portal, con un marketshare di circa l’1% sul mercato globale degli smart speaker & screen. L’azienda dovrebbe continuare a vendere i Portal ai consumatori per ancora qualche settimana, poi diventeranno un’esclusiva delle aziende.