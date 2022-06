iPad Pro da 14,1 pollici in arrivo all’inizio del 2023?

iPad OS 16 è stato di recente annunciato da parte di Apple, la quale a quanto pare sarebbe ormai pronta nel giro di non troppo tempo per investire ancora nel mondo dei tablet, avendo modo di rivelare finalmente i suoi nuovi iPad Pro nel giro di qualche tempo. Dovrebbe parlarsi di dispositivi da 14,1 pollici, i quali come spiegato dal noto analista Ross Young – potrebbero venire lanciati nel corso del 2023, con tecnologia mini-LED per quel che concerne gli schermi.

Il colosso di Cupertino avrebbe anche optato per dei display con supporto al ProMotion, il quale permette già in diversi dispositivi di offrire un refresh rate variabile, pronto a passare da 1 a 120 Hz quando necessario, con la possibilità quindi di risparmiare energia e prestazioni quando non necessario. C’è in ogni caso da dire che, anche prendendo per buono il report di Young, non sappiamo comunque quale sarà il refresh rate dei nuovi device.

Gurman, il noto giornalista di Bloomberg e insider del settore, aveva parlato circa un anno a dietro, come ricordano le pagine di 9to5Mac, di come Apple si stesse trovando nel giro di un paio d’anni a offrire dei prodotti con schermi più grandi, con quindi una dichiarazione che sembrerebbe pronta a realizzarsi nel giro di qualche tempo. Va sottolineato in ogni caso che l’analista stesso non ha al momento dettagli precisi in merito a quando i gioiellini dovrebbero venire rilasciati, come potete vedere nel Tweet che trovate qui di seguito.

Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

In attesa di scoprire maggiori dettagli in tal senso, è bene ricordare quindi che quanto affermato è da prendere con le pinze e non sappiamo sé e quando Apple si troverà a parlare finalmente dei suoi prossimi gioiellini, sperando ovviamente che l’inizio del 2023 sia davvero il momento buono per il debutto.