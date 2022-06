Apple TV: niente supporto all’HDR 10+ anche con macOS Ventura e iOS 16?

Dopo quanto visto nel corso dell’ultima WWDC22, i fan del mondo Apple sono di sicuro in attesa di avere a che fare con i prossimi aggiornamenti software che verranno rilasciati dal colosso di Cupertino, iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura soprattutto, con però delle brutte novità per quel che concerne l’HDR 10+ sull’app di Apple TV.

Dopo che i siti ufficiali avevano menzionato il fatto che infatti il tutto sarebbe stato a partire dai nuovi aggiornamenti supportato, Apple ha aggiornato il proprio portale rimuovendo ogni tipo di menzione. Sembra quindi che chi si aspettava una novità di questo tipo potrebbe rimanere alquanto deluso.

Al momento, non è molto chiaro cosa sia all’effettivo successo, e non è stato infatti chiaro il perché tale dicitura sia stata rimossa da parte del colosso di Cupertino sui propri portali di riferimento ufficiali, con il tutto che potrebbe tornare tuttavia da un momento all’altro.

Confermando in ogni caso che potrebbero non esserci ulteriori novità in tal senso, è di sicuro prepararsi al peggio e non aspettarsi un miglioramento di questo tipo quando si avrà a che fare con tutte le novità dei nuovi OS e con l’app di Apple TV.