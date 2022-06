Annapurna Interactive Showcase annunciato: ecco la data e l’orario dell’evento

Annapurna Interactive ha annunciato il proprio evento con un trailer. L’Annapurna Interactive Showcase sarà trasmesso il 28 luglio 2022, alle 21:00 ora italiana. Il trailer, che trovate qui sotto, si conclude annunciando che durante l’evento avremo modo di dare uno sguardo a nuovi annunci, filmati di gameplay e qualche altra sorpresa.

Join us at 12pm Pacific on July 29th for the Annapurna Interactive Showcase! We've got gameplay reveals, new game announcements, and a few more surprises. #SummerGameFesthttps://t.co/mB82zY23hahttps://t.co/6vgpFRKjxu pic.twitter.com/lyVGsnQpPP — Annapurna Interactive (@A_i) June 10, 2021

Il trailer in realtà non include molti dettagli, ma mostra la presenza di Stray in apertura – che vi ricordiamo sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 – insieme ad altri titoli indie pubblicati dall’editore. Un dettaglio che fa pensare che l’evento potrebbe focalizzarsi principalmente sulle produzioni indipendenti.

Nell’edizione dello scorso anno furono diverse le produzioni di qualità messe in risalto nel corso dello show, si pensi a Solar Ash, The Artful Escape e il DLC Echoes of the Eye per Outer Wilds. Quest’anno però potrebbe esserci ben più di una sorpresa, alcuni rumor lasciano pensare che vedremo un nuovo titolo di Silent Hill, poiché il progetto dovrebbe essere stato affidato ad Annapurna Interactive. Per scoprirlo, non ci resta che attendere il 28 luglio.