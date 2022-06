AirTag di Apple usate per rintracciare un ladro seriale

Ancora una volta le AirTag hanno modo di far discutere di sé in maniera particolarmente positiva, con queste che sono state usate per catturare un ladro di recente.

Ormai è passato molto tempo da quando Apple ha avuto modo di lanciare sul mercato i suoi piccolissimi dispositivi a forma di moneta, gli AirTag, pensati nello specifico per riuscire a tracciare una qualunque tipo di posizione. Fra oggetti smarriti e rubati, i gioiellini del colosso di Cupertino hanno già avuto modo di far discutere di sé, con questi che di recente sono anche riusciti ad aiutare le autorità.

Parliamo del North Carolina, come riportato dal WRAL, e di un tizio che a Charlotte ha rubato uno zaino con un AirTag all’interno, per poi venire scovato utilizzando l’applicazione ufficiale di Apple, riuscendo anche a recuperare quando preso indebitamente.

La polizia ha scovato il ladro in una casa, che è scappato con lo zaino per poi venire acciuffato, mostrandosi meglio e confermando che si è trattato di un malvivente già arrestato molteplici volte per via di crimini simili.

Non è di certo la prima volta in cui un evento di questo tipo si presenta e viene messo in luce, con per fortuna i dispositivi che di volta in volta continuano a risultare particolarmente utili anche per situazioni come queste.