The Last of Us Part 1: annunciato il remake per PS5 e PC

The Last of Us Part 1 è stato annunciato con trailer e data d'uscita in occasione del Summer Game Fest. Ecco tutti i dettagli.

Dopo il leak, arriva la conferma ufficiale. The Last of Us Part 1 è stato annunciato con un trailer in occasione del Summer Fest di questa sera. Il filmato che trovate qui sotto, fissa anche la data d’uscita. The Last of Us Part 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 per PS5. Successivamente il remake approderà anche su PC, con finestra di lancio ancora da definire.

The Last of Us è uno dei più grandi successi PlayStation di sempre e il suo sequel, The Last of Us: Parte 2, è il videogioco più premiato della storia. Negli ultimi mesi diversi insider tra cui Jason Schreier e Tom Henderson avevano anticipato la produzione della riedizione current-gen di The Last of Us. Ma ora abbiamo finalmente un nome ed una data.

Come possiamo vedere, il trailer d’annuncio mostra un mix di sequenze cinematiche e di gameplay catturate su PS5. Stando ai primi dettagli ufficiali, il remake di The Last of Us Part 1 avrà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e includerà il DLC Left Behind. Oltre alla versione Standard, al lancio sarà disponibile anche la Firefly Edition, di cui però al momento non conosciamo ancora i contenuti.