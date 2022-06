The Last of Us: nuovi dettagli sul gioco multiplayer dal Summer Game Fest

In occasione del Summer Game Fest, Neil Druckmann ha confermato ufficialmente che il tanto atteso multiplayer di The Last of Us è in sviluppo.

In occasione del Summer Game Fest è salito sul palco Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, che oltre ad aver presentato ufficialmente il remake di The Last of Us, ha offerto anche qualche dettaglio sul chiacchierato multiplayer di The Last of Us, che sarà a tutti gli effetti un gioco standalone.

Si tratterà, spiega Druckmann, di un titolo davvero enorme ed in grado di competere per grandezza e contenuti con qualsiasi altro titolo single player del franchise. Il gioco avrà una storia tutta sua, un nuovo cast di personaggi e sarà ambientato in una nuova città. Per il momento, Naughty Dog non è ancora pronto a svelarlo, ma in compensa ha mostrato la prima concept art ufficiale del gioco, promettendo che arriveranno nuove informazioni nel 2023.

Vi ricordiamo inoltre che oggi è stato anche annunciato il remake di The Last of Us che approderà su PC il 2 settembre 2022 e in futuro anche su PC.