The Callisto Protocol sarà doppiato in italiano. Arriva la conferma ufficiale dalla pagina Steam del gioco.

The Callisto Protocol, l’atteso titolo quadrupla A di Striking Distance Studios, sarà doppiato in italiano. La conferma arriva dalla pagina Steam del gioco che riporta tra le lingue supportate anche l’italiano. La pagina inoltre conferma la data d’uscita del gioco, fissata per il 2 dicembre 2022.

Ambientato nel 2320 su Callisto, la luna morta di Giove, The Callisto Protocol è la storia di Jacob Lee, un detenuto della prigione Black Iron che dovrà lottare per la sua vita quando una misteriosa minaccia biologica getterà il satellite nel caos. Le guardie della prigione e gli altri detenuti stanno mutando in orribili mostri chiamati Biofagi: Jacob dovrà annientarli per sopravvivere e scoprire gli oscuri segreti della United Jupiter Company.

Di recente è stato pubblicato il primo video di gameplay del gioco che mostra alcuni dettagli su atmosfere e sistema di combattimento.Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di affrontare gli scontri in maniera più strategica.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.