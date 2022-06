Street Fighter 6: il nuovo video di gameplay presenta Guile

Street Fighter 6 torna a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest con un video di gameplay incentrato sul personaggio di Guile.

In occasione della Summer Game Fest 2022, Street Fighter 6 è tornato a mostrarsi con il primo video di gameplay puro che ci ha permesso di vedere in azione alcuni personaggi, tra cui principalmente Guile.

Recentemenete, Street Fighter 6 è tornato a mostrarsi di recente in occasione dello State of Play del 2 giugno, dopo poco più di tre mesi di silenzio, rivelando la nuova ambientazione, i nuovi personaggi e il periodo di uscita su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile nel corso del 2023. Il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom includerà diverse novità, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.