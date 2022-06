Stray: annunciata la versione retail per PS5

iam8bit ha annunciato che pubblicherà Stray in versione retail per PS5. Ecco tutti i dettagli.

iam8bit ha annunciato con un tweet che pubblicherà Stray, l’affascinante avventura felina di Annapurna, anche in versione retail per PS5. L’edizione fisica includerà oltre al gioco anche sei cartoline colorate. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito: sappiamo soltanto che presto verranno rivelate informazioni su data d’uscita e prezzo e che l’edizione sarà disponibile presso i rivenditori europei. A quanto pare, inoltre, non arriverà un’edizione fisica di Stray per PS4 e PC.

We're bringing STRAY for PlayStation 5 to retail with a purrrfect physical edition 😻 More news coming soon! pic.twitter.com/pHqgD1UpUL — iam8bit (@iam8bit) June 8, 2022

Annunciato nel 2020 durante l’evento di presentazione di PS5, Stray è un’intrigante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa. Di recente, è stato mostrato anche un nuovo trailer che ci permette di ammirare il protagonista nuovamente in azione tra i tetti della città e una nuova ambientazione.

Vi ricordiamo che Stray sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 per PC, PS4 e PS5. Inoltre, il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.