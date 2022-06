Stranger Things 4: il teaser della parte due, in arrivo il primo luglio

Netflix adotta una pratica, ormai abituale, di dividere le stagioni topiche dei suoi serial più importanti in due tranche: è successo anche con Stranger Things 4, le cui ultime due puntate arriveranno il primo luglio sulla piattaforma streaming, sostenute dal grande hype dei fan. Durante la serata di Netflix Geeked dedicata alla serie arriva ora il teaser trailer, per l’appunto, della seconda parte. Non si tratta di un video inedito, dato che è visionabile alla fine dei primi sette episodi della serie sulla piattaforma, ma non era ancora stato pubblicato online. Naturalmente il video contiene spoiler, se non avete ancora visto la prima parte!

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

