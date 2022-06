Kong: Skull Island – La prima immagine della serie animata Netflix

09—Giu—2022 / 10:05 AM

Netflix ha rivelato la prima immagine della serie animata Kong: Skull Island, che esplora l’universo narrativo del MonsterVerse. Al centro della storia ci sarà l’isola che ha ospitato il popolare mostro King Kong. L’immagine mostra due esseri umani che si trovano sopra un’impronta gigante presente sulla sabbia.

Ecco l’immagine tratta da Kong: Skull Island.

Secondo quanto riferito, la serie seguirà un gruppo di persone che si ritrovano naufragate sull’isola di King Kong, su cui sono presenti diverse altre creature giganti. Non è ancora conosciuta la timeline della storia, anche se si dovrebbe trattare di eventi precedenti a Godzilla vs. Kong, film uscito nel 2021, e successivi a Kong: Skull Island.

Kong: Skull Island il film è uscito nel 2017, diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein. Il lungometraggio è ambientato negli anni Settanta. Il cast del film ha visto presenti Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson e John C. Reilly.

Skull Island è prodotto da Brian Duffield (Underwater) e Jacob Robinson per la casa di produzione Tractor Pants. La serie è stata sviluppata da Powerhouse Animation, che ha già lavorato a progetti come Castlevania e Blood of Zeus.