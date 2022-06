Google Maps indicherà la qualità dell’aria

Non mancano molteplici casi in cui Google ha modo di migliorare la piattaforma di Maps al fine di permettere a questa di offrire un’esperienza maggiormente interessante per quel che concerne il collegamento con il mondo reale, con infatti sempre più contenuti che vengono inseriti. Dal prezzo della benzina ai semafori, passando per cartelli stradati ed indicazioni in tempo reale, la compagnia ne ha viste davvero di tutte i colori, con però un’innovazione che è ancora pronta a giungere.

Con l’arrivo dell’estate 2022, Google ha pensato infatti di integrare all’interno della piattaforma di Maps un sistema di riferimento per quel che concerne la qualità dell’aria delle zone che si sta visitando virtualmente, con la compagnia che ha infatti pensato di aggiungere nel menu dei layer una vera e propria nuova opzione pensata per ammirare il tutto sulla mappa della zona. Si parla di una scala di valori che va da 0 a oltre 400, con i numeri che risultano sempre migliori mentre ci si avvicina allo zero, con un sistema quindi discendente a cui sarà bene fare attenzione.

Per riuscire a ottenere i dati Google si affiderà all’EPA e al provider PurpleAir che analizza proprio ciò. Dopo l’annuncio nel corso del mese di marzo dello scorso anno, finalmente la compagnia è riuscita a implementare il tutto nella propria applicazione con successo, mentre non resterà ora che scoprire se il feedback degli utenti in merito a quanto introdotto risulterà o meno positivo.

Non resta che attendere maggiori novità in tal senso quindi nel corso dei prossimi giorni, mentre non sappiamo ancora quali saranno le prossime funzionalità che il colosso si troverà ad inserire per quel che concerne la piattaforma di Maps, fortunatamente continuamente supportata grazie a dei nuovi update.