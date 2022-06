Call of Duty: Modern Warfare 2, video di gameplay dal Summer Game Fest

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato presentato al Summer Game Fest con un video di gameplay tratto da un livello della campagna. Ecco il filmato.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato presentato al Summer Game Fest con un video di gameplay tratto dal livello “Operazione Dark Water” in cui vediamo la nostra squadra nell’atto di assaltare una piattaforma in mezzo al mare.

Call of Duty: Modern Warfare II è il seguito del Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019, sua volta rilancio dell’omonimo capitolo storico della serie Activision. In base a quanto riferito da Infinity Ward, si tratta del capitolo più ambizioso e innovativo di sempre sia sotto il versante contenutistico che tecnico e capace di dare vita a un nuovo corso per il franchise.

La storia vede la Task Force 141 affrontare una grave minaccia globale attraverso la Campagna composta da varie missioni in giro per il mondo. I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo.

Nel gioco avremo la possibilità di combattere a fianco della Task Force 141 in una campagna single-player itinerante, giocare da soli o in multiplayer e sperimentare una modalità di gioco Special Ops evoluta con un gameplay tattico in co-op.

Call of Duty: Modern Warfare II sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.