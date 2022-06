The Space Cinema lancia il contest per un anno di cinema gratis

Dal 27 maggio al 30 giugno gli appassionati possono partecipare al contest Get Lost - Perditi nelle grandi storie, per un anno di cinema gratis.

È aperta la caccia agli Easter Eggs nascosti in Get Lost – Perditi nelle grandi storie, il brand movie targato The Space Cinema: da giovedì 26 maggio fino al 30 giugno 2022 tutti gli appassionati del grande schermo potranno partecipare al contest e aggiudicarsi un abbonamento annuale al cinema.

Dopo l’uscita ufficiale del suo film manifesto, The Space Cinema si rivolge nuovamente alla community svelando che tra una scena e l’altra dello short movie si nascondono i cosiddetti Easter Egg: riferimenti specifici come simboli o immagini iconiche dei più grandi classici della storia del cinema. Un contest dedicato a tutti coloro che vorranno testare le proprie conoscenze in materia e provare a vincere la sfida lanciata dal circuito nel trovarli tutti e 38, ma per provare a vincere basterà riconoscerne solo 6.

Per partecipare al concorso è necessario accedere con le proprie credenziali sul sito ufficiale di The Space Cinema; qualora l’utente non fosse registrato dovrà iscriversi seguendo le indicazioni del portale e ripetere l’accesso per iniziare il gioco. Per avere l’opportunità di vincere il contest lanciato da The Space Cinema gli iscritti dovranno guardare integralmente il video di Get Lost – Perditi nelle grandi storie: i partecipanti avranno accesso a tre schermate dedicate all’interno delle quali saranno inseriti, in ordine casuale, dieci titoli di film famosi. Gli utenti dovranno individuare per ogni schermata due titoli di film, per un totale di sei, di cui hanno riconosciuto la citazione che potrebbe comparire durante la proiezione sottoforma di scene, immagini, simboli ed elementi distintivi. Una volta che i partecipanti avranno individuato i sei titoli reputati corretti, potranno inviare la propria partecipazione al concorso.

Get Lost – Perditi nelle grandi storie, lanciato in tutto il circuito lo scorso settembre, è stato creato da Joint Agency London, in collaborazione con Ridley Scott e diretto da suo figlio Jake. Una sfida, quella intrapresa da The Space Cinema, contro il multitasking che invita gli spettatori a disconnettersi dalle distrazioni della quotidianità e a tuffarsi nella magia della sala, intesa come luogo in cui viaggiare lontano con la mente e la fantasia davanti al grande schermo ed immergersi nelle grandi storie cinematografiche.