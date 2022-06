Shining Girls, intervista alla regista Michelle MacLaren e showrunner Silka Luisa

Dopo aver fatto quattro chiacchiere con Jamie Bell, abbiamo avuto modo di incontrare anche Michelle MacLaren e Silka Luisa, rispettivamente regista e showrunner di Shining Girls, la serie TV AppleTV+ con protagonista Elisabeth Moss.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Lauren Beukes e ha come protagonista Kirby Mazrachi (Elizabeth Moss), una giovane donna con molti problemi personali in seguito di una traumatica aggressione. Dopo il terribile trauma, Kirby mette da parte le sue ambizioni giornalistiche, almeno fino a quando non scopre che un recente omicidio rispecchia esattamente le dinamiche del suo caso.

Scossa dall’inquietante coincidenza, la protagonista inizia a collaborare con il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) al fine di scoprire l’identità del suo aggressore. Tuttavia, più Kirby fa un passo avanti nell’indagine, più i suoi traumi personali emergono consentendo all’aggressore di rimanere sempre un passo avanti a lei.

La particolarità di Shining Girls è il suo mescolare due generi come thriller e fantascienza, per un racconto estremamente attuale che parla di violenza, femminicidio e ingiustizia sociale; ma Shining Girls è anche un inno al parlare, al farsi ascoltare e al non aver mai e poi mai paura di raccontare la propria storia. Soprattutto la serie sprona a riprendere in mano la propria vita, senza farcela manipolare da chi ci sta accanto.

La serie è andata in onda su AppleTV+ dal 29 Aprile.

Shining Girls, guarda le nostre interviste a Silka Luisa e Michelle MacLaren