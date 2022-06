Shining Girl, video intervista a Jamie Bell

Viaggi nel tempo, perdite di memoria ed uno spietato e sadico killer di donne che sa essere sempre un passo avanti. Queste alcune delle premesse della serie TV thriller di Apple TV+, Shining Girl.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Lauren Beukes e ha come protagonista Kirby Mazrachi (Elizabeth Moss), una giovane donna con molti problemi personali in seguito di una traumatica aggressione. Dopo il terribile trauma, Kirby mette da parte le sue ambizioni giornalistiche, almeno fino a quando non scopre che un recente omicidio rispecchia esattamente le dinamiche del suo caso.

Scossa dall’inquietante coincidenza, la protagonista inizia a collaborare con il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) al fine di scoprire l’identità del suo aggressore. Tuttavia, più Kirby fa un passo avanti nell’indagine, più i suoi traumi personali emergono consentendo all’aggressore di rimanere sempre un passo avanti a lei.

La serie è andata in onda su AppleTV+ dal 29 Aprile. In occasione dell’ultimo episodio, trasmesso venerdì scorso, abbiamo intervistato il volto villain di questa serie TV estremamente suggestiva, Jamie Bell.

Shining Girl, guarda l’intervista a Jamie Bell: