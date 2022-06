Resident Evil 4 Remake sarà al Capcom Showcase 2022

Sono in arrivo nuovi dettagli su Resident Evil 4 Remake. A confermarlo è un tweet di Capcom che annuncia che il gioco sarà tra i protagonisti del Capcom Showcase 2022, in programma a partire dalla mezzanotte di martedì 14 giugno 2022.

Prepare for a fresh new look at Resident Evil 4 in the #CapcomShowcase livestream! 📅 June 13th

🕒 3:00 PM PDT / 23:00 BST

📺 https://t.co/6YrGfKTrkW#RE4 pic.twitter.com/QA8cZAJKjq — Resident Evil (@RE_Games) June 8, 2022

Il tweet, che vi riportiamo qui sotto, conferma che martedì avremo modo di dare un nuovo sguardo al remake di Resident Evil 4. Ciò vuol dire che con molta probabilità potremo anche vedere il gioco in azione con un primo trailer di gameplay, oltre a ricevere qualche informazione aggiuntiva.

Annunciato con un trailer in occasione dello State of Play di giugno, Resident Evil 4 è il remake di uno dei capitoli più apprezzati della serie. Uscito nel 2005, Resident Evil 4 riuscì all’epoca a rivoluzionare il celebre franchise di survival horror grazie a un nuovo tipo di gameplay, in grado di bilanciare perfettamente azione, elementi sparatutto e di gestione delle risorse, fino a dettare un nuovo standard per i futuri episodi della serie. Questa volta il gioco sarà sviluppato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando nel contempo di mantenere l’essenza del titolo originale.

Vi ricordiamo che il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 23 marzo 2022 per PS5, Xbox Series X|S e PC.