Overdose: Kojima Productions ha chiesto a Tom Henderson di rimuovere il leak

Kojima Productions ha contattato via mail il noto insider Tom Henderson, chiedendogli di rimuovere l’articolo contenente il leak su Overdose, il presunto nuovo gioco del team. La notizia arriva da un tweet dello stesso Henderson che riporta la richiesta specificando di non aver acconsentito alla rimozione dell’articolo.

The report is temporarily down as I've added a small update but it needs to be approved (the beauty of writing at 6am).

The update just says "Update – Kojima Productions have since asked for the publication of this report to be removed which we have declined." on the report.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 8, 2022