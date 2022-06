Nothing Phone (1): presentazione il 12 luglio, ecco cosa sappiamo

Il Nothing Phone (1) ha finalmente una data di presentazione. L’appuntamento è per martedì 12 luglio, alle 17:00 italiane. L’evento si terrà a Londra, ma sarà possibile guardare il Nothing (event): Return to Instinct anche online.

È il primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei, che l’anno scorso aveva già lanciato una linea di cuffiette TWS di relativo successo: in pochi mesi le Ear (1) avevano venduto oltre 400.000 unità.

Sarà proprio Carl Pei a presentare l’evento. Il nuovo smartphone è stato realizzato anche con la collaborazione di Qualcomm, che fornisce il processore. Non solo: l’azienda vuole distinguersi per un design riconoscibile e diverso da tutte le soluzioni proposte dalla concorrenza («indistinguibili e monotone, aveva detto Pei in una recente intervista»). A tal proposito, sappiamo che il Nothing Phone (1) avrà una scocca posteriore trasparente, con i componenti in vista. Proprio sull’estetica dei componenti è stato fatto un lavoro importante e unico nel suo genere.

Probabilmente il prezzo girerà attorno ai 500 euro, ma questo ovviamente va preso con le pinze. Sempre rimanendo nell’ambito dei rumor da prendere con cautela, qualche settimana fa è circolata online una possibile scheda tecnica. Un profilo da medio-gamma con display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il SoC dovrebbe essere uno Snapdragon 778G di Qualcomm accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Troviamo poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non conosciamo tecnologia e velocità di ricarica. La fotocamera avrà un sensore principale da 50MP, affiancato da ultra grandangolare da 8MP, 2MP macro e selfie cam da 32MP.

Ma sarà vero? Appuntamento al 12 luglio per scoprirlo.