Joker 2: il film sequel è ufficialmente in lavorazione, il titolo è Folie à Deux

Una notizia che farà contenti molti appassionati di cinecomics e di cinema: la Warner Bros. ha ufficialmente dato il via alla produzione di Joker 2. Il film sequel del lungometraggio con Joaquin Phoenix si farà. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista Todd Phillips attraverso un post su Instagram. Il titolo del film sarà Joker: Folie à Deux.

Ecco il posto di Todd Phillips su Joker 2. Il titolo Joker: Folie à Deux si riferisce alla sindrome che può riguardare due o più persone che iniziano a condividere una psicosi. La sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso Todd Phillips e da Scott Silver. Nelle immagini si vede anche Joaquin Phoenix con lo script in mano.

I rumor sullo sviluppo del sequel di Joker sono iniziati già poco dopo l’uscita del lungometraggio, che ha collezionati ampi consensi sia di pubblico che di critica. Joaquin Phoenix aveva detto qualche tempo fa sul possibile sequel:

A dire la verità non vi so dire. Quando abbiamo iniziato le riprese del film abbiamo messo al centro dell’attenzione questo interessante personaggio, e ci sono delle cose che lo riguardano che potremmo esplorare in futuro. Ma non so dire se potremmo attualmente fare una cosa del genere.