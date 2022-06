iOS 16 permetterà di unire tutti i contatti doppi

Dopo che nel corso della WWDC22 di Apple si è parlato fra le novità anche di iOS 16, nuovo sistema del colosso di Cupertino pensato al fine di migliorare le feature di bene o male tutti gli iPhone sul mercato, non sono mancati anche degli approfondimenti aggiuntivi che hanno fatto chiarezza in merito a delle specifiche feature passate inosservate. Il tutto è stato infatti reso disponibile per gli sviluppatori in anteprima, che hanno già avuto modo di mettere mano sul tutto.

Abbiamo in questo caso a che fare con la possibilità di poter unificare i propri contatti in modo tale da evitare i duplicati, con il nuovo aggiornamento che permetterò infatti di unire i doppioni, scansando quindi i problemi che fino a oggi si sono presentati, almeno su iOS. Attraverso l’applicazione Contatti, nel caso in cui almeno due siano all’effettivo la stessa persona, l’applicazione si occuperà di individuare eventuali doppioni e di far presente il tutto agli utenti.

Nell’interfaccia presente nella parte alta sarà quindi possibile selezionare la relativa opzione al fine di unificare il tutto, dimenticandosi quindi in un colpo solo, con eventuali eccezioni da selezionare nel caso in cui lo si desideri, di tutti i contatti doppi che fino a quel momento hanno intasato la propria libreria.

Fino ad adesso non era possibile occuparsi del tutto in maniera definitiva e veloce dall’applicazione dei Contatti, con la novità che infatti permetterà di avere a che fare con un approccio decisamente migliore, pensato nello specifico al fine di sbarazzarsi del tutto in un colpo solo. Il tutto era già presente su Mac, e finalmente Apple ha deciso di trasferire il tutto anche sulla sua piattaforma mobile per telefoni. Non resta che vedere quando finalmente iOS 16 verrà rilasciato e gli utenti avranno quindi modo di mettere mano su tutte le nuove feature.