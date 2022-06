Instagram: in arrivo la possibilità di fissare in alto fino a tre post

Come di recente confermato, un aggiornamento di Instagram che permetterà di fissare in alto fino a un totale di tre post sta attualmente venendo rilasciato.

Dopo che le pagine di TechCrunch hanno riportato qualche tempo a dietro il fatto che Instagram stava testando i post da “bloccare” in alto sul proprio profilo, la compagnia ha aggiornato l’applicazione in via ufficiale, iniziando quindi il rilascio della funzionalità, che come di consueto ci metterà qualche tempo prima di arrivare in tutti i device.

Parliamo di un aggiornamento di sicuro utile e facile da applicare, visto che servirà solamente accedere alle impostazioni di uno qualunque dei propri post da mobile al fine di selezionare la relativa opzione, che come spiegato, potrà essere scelta per un totale di tre contenuti diversi a profili.

Si avrà quindi modo di selezionare tre diverse alternative da tenere in alto nella propria pagina, che anche quando ci si troverà a pubblicare altri post resteranno di conseguenza fissi sul posto.

La funzionalità verrà di sicuro utilizzata da molti utenti, vista anche la possibilità di applicare il tutto nel giro di solamente qualche tap, con quindi i profili che saranno in grado di presentare maggiore versatilità, rispecchiando maggiormente quello che vuole essere il risultato degli utenti per il proprio profilo, mentre non sono mancate infatti nel corso del tempo richieste per la possibilità di personalizzare al meglio il tutto.