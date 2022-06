Google Chromecast: in arrivo una versione più economica?

Come spiegato sulle pagine di Gizmochina, Google sarebbe al lavoro su un nuovo Chromecast di fascia bassa, evidentemente interessante proprio per via del suo prezzo alquanto ridotto. Parliamo di un gioiellino che potrebbe venire rilasciato entro qualche tempo, con una certificazione di recente emersa.

Per quanto autorevole, abbiamo comunque ancora anche fare con un indizio e non ci sono infatti conferme relative alle specifiche tecniche del dispositivo e a quelle che saranno le sue effettive potenzialità quando questo verrà rilasciato. Ciò sperando che non serva aspettare molto al fine di ottenere dettagli ufficiali da Google.

Quanto emerso è che il device in questione non offrirebbe la risoluzione 4K come il modello più avanzato, risultando di conseguenza maggiormente adatto per TV e pannelli in generale meno piccoli dei 43 pollici, con quindi risoluzioni minori.

Il piano della compagnia sembrerebbe quello di offrire agli utenti un device con risoluzione Full HD 1080p e supporto al refresh rate massimo di 60 Hz, il quale avrebbe quindi modo di offrire ottime possibilità per quel che concerne Google Stadia e gli altri servizi di streaming e non solo supportati dai gioiellini portatili della compagnia. Restiamo in ogni caso in attesa di un annuncio ufficiale in tal senso.