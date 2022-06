Ghostbusters: Netflix realizzerà una serie animata, Jason Reitman farà da produttore

Attraverso Variety è stato reso noto che Netflix sta sviluppando una serie animata sui Ghostbusters, che sarà prodotta da Jason Retiman, già regista di Ghostbusters: Legacy. Ad occuparsi del progetto ci sarà pure Sony Pictures Animation.

Tra i produttori sarà coinvolto anche Gil Kenan di Ghost Corps. Jason Reitman e lo stesso Kenan di recente hanno scritto insieme la sceneggiatura di Ghostbusters: Legacy. Non sono stati offerti ulteriori dettagli sulla serie animata sui Ghostbusters realizzata da Netflix.

Si tratta del terzo adattamento animato dei Ghostbusters, dopo The Real Ghostbusters che è andato in onda per 140 episodi dal 1986 al 1991, che continuò le avventure dei personaggi protagonisti del film originale. A questo progetto seguì Extreme Ghostbusters, che è andato in onda per 40 episodi, e che però aveva come protagonisti un nuovo gruppo di acchiappafantasmi guidati da Egon Spengler.

La news della serie animata sui Ghostbusters è arrivata durante la celebrazione del Ghostbusters Day, con lo stesso Jason Reitman che ha rivelato il progetto. Ricordiamo che il franchise dei Ghostbusters è stato lanciato nel 1984, con il lungometraggio diretto da Ivan Reitman, e co-sceneggiato da Dan Aykroyd e Harold Ramis.