Geeked Week 2022: tutti gli altri trailer e video dei primi due giorni, c’è anche Rebel Moon

I primi due giorni di Geeked Week 2022 sono stati piuttosto ricchi di contenuti, per questo motivo proponiamo qui di seguito tutti quei trailer, filmati e annunci che non abbiamo fino ad ora mostrato in news apposite. Si va dal trailer di Warrior Nun 2, al first look di Wendell and Wild realizzato da Jordan Peele, fino ad un breve sguardo a Rebel Moon di Zack Snyder.

Qui sotto trovate il trailer di Warrior Nun 2, serie tratta da un fumetto e che uscirà su Netflix in autunno.

In un video diffuso durante il primo giorno di Geeked Week 2022 il cast di Shadow and Bone 2 ha condiviso un messaggio per tutti gli appassionati della serie TV di cui si sono da poco concluse le riprese.

that's a wrap on Season 2 of SHADOW AND BONE the cast recorded a special message to help tide us over #GeekedWeek pic.twitter.com/f5Eznl8nwD — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Questo invece è il primo sguardo a Manifest 4, che concluderà la serie TV con venti episodi che promettono di risolvere tutto ciò che è rimasto incompiuto durante le precedenti stagioni.

like the passengers of Flight 828 – MANIFEST returns get your first look at Season 4, only on Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/1Z6jsEHrnc — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

La Geeked Week è servita anche per presentare una nuova serie sci-fi a tema mostri dal titolo The Imperfects. Il cast prevede la presenza di Italia Ricci (Designated Survivor) che farà Sydney Burke, Iñaki Godoy (Netflix’s One Piece) sarà Juan Ruiz, Morgan Taylor Campbell (Zoey’s Extraordinary Playlist) farà Tilda Weber, Rhianna Jagpal (Motherland: Fort Salem) interpreterà Abbi Singh, e Rhys Nicholson (Why Are You Like This?) sarà Alex Sarkov. Ecco il teaser.

Per quanto riguarda i film ecco Blasted, una commedia norvegese di fantascienza, che uscirà su Netflix il 28 giugno.

Questo, invece, è il primo sguardo al film d’animazione in uscita a ottobre che riunisce il duo formato da Keegan-Michael Key e Jordan Peele. Si tratta di una commedia horror in stop-motion realizzata da Henry Selick, già autore di Nightmare Before Christmas.

#WendellAndWild sliding into #GeekedWeek the way Kat slides into paranormal activity 😏 pic.twitter.com/9oksx2ArEl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

Questa è una clip da Spidehead, in uscita il 17 giugno, uno sci-fi che vede Chris Hemsworth nei panni di uno scenziato malefico.

Infine, questa è una prima occhiata ad una della creature protagoniste di Rebel Moon di Zack Snyder.