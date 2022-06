Blade: le riprese del film inizieranno a luglio ad Atlanta ed a New Orleans

Attraverso Production List è stata rivelata la data d’inizio delle riprese di Blade, il lungometraggio Marvel che vedrà Mahersala Ali nei panni del popolare cacciatore di vampiri. Le riprese del film inizieranno il 4 luglio e si svolgeranno tra Atlanta e New Orleans.

Secondo la descrizione offerta da Production List il film Blade viene così descritto:

Sono pochi i dettagli che sono stati resi noti ora come ora sul lungometraggio, se non che il cast prevede la presenza di Delroy Lindo e di Aaron Pierre, mentre la regia è stata affidata a Bassam Tariq, con una sceneggiatura realizzata da Stacy Osei-Kuffour.

Lo stesso regista ha dichiarato sul progetto:

Ciò che mi entusiasma del nuovo film che andremo a fare è il fatto che non c’è un canone di Blade, così come succede leggendo i fumetti e tutto il resto. Il fatto che lui diventi un diurno è l’unica cosa che è già stabilita, e poi non possiamo togliere via tutto ciò che ha fatto Wesley Snipes, perché ha dato il via a tutto. Un uomo di colore ha creato l’universo che conosciamo, e questa è la verità. Per me lavorare con una persona di talento come Mahershala Ali, e come lo sceneggiatore Stacy Osei-Kuffour, è un vero onore. Sono dei veri talenti.