Xenoblade Chronicles 3 si mostra in un nuovo trailer

Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles 3 per presentare Aionios, il mondo di gioco. Il filmato, che potete trovare qui sotto, ritrae vari scorci delle diverse ambientazioni che faranno da sfondo alle avventure di sei personaggi che si ritroveranno a dover viaggiare in mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus.

“Un vasto mondo ti attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di RPG da Monolithsoft“, si legge nella descrizione ufficiale di Nintendo. “Entrerai nei panni dei protagonisti Noah e Mio in mezzo al caos derivato dalle nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi arrivano da queste nazioni e prenderanno parte in una grande storia con la vita come tema centrale. Esplora un nuovo mondo che si connetterà con il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2″

Vi ricordiamo inoltre che da domani si apriranno le prenotazioni della Special Edition del gioco dal My Nintendo Store. Da notare che le prenotazioni sono limitate a due copie per account.

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.