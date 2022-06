Troll: il teaser trailer del monster movie norvegese di Netflix

Netflix ha diffuso il teaser trailer di Troll, il lungometraggio norvegese da inserire nella categoria dei monster movie. Il filmato è stato rivelato durante il secondo giorno della Geeked Week, dedicato proprio ai film.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Troll.

In Troll, all’interno della montagna di Dovre, si è risvegliato un essere gigante che è rimasto intrappolato per migliaia di anni. Il mostro è capace di distruggere tutto ciò che si ritrova sul suo cammino, e sembra voler raggiungere rapidamente la capitale norvegese. Ma come si può sconfiggere un qualcosa che, fino ad ora, è esistito solo nel folklore norvegese?

Troll è solo una delle produzioni presentate durante la Geeked Week, considerando che è stato dato un primo sguardo a film come Day Shift con Jamie Foox, ed al lungometraggio animato Il Mostro dei Mari. Tra i progetti più attesi ci sono anche The Gray Man con Ryan Gosling e che riporta alla regia i fratelli Russo (già autori di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame), e Rebel Moon di Zack Snyder.

Il lungometraggio è diretto da Roar Uthaug. Non è stata ancora diffusa una data di distribuzione del film Troll sulla piattaforma streaming Netflix.

