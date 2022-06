The Umbrella Academy 3: tavola rotonda con il cast e clip esclusive dalla serie Netflix

Il cast presenta, tra un retroscena e un altro, le prime clip esclusive di The Umbrella Academy 3, in arrivo su Netflix il 22 giugno.

Il cast di The Umbrella Academy rappresentato da Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Genesis Rodriguez si unisce alla moderatrice Felicia Day durante la Geeked Week 2022 per rivelare nuovi dettagli dalla nuova stagione della serie, The Umbrella Academy 3, mostrando anteprime e clip inedite prima dell’uscita sulla piattaforma, prevista per il 22 giugno.

Nei nuovi episodi della serie il supergruppo dei fratelli Hargreeves se la vedrà con la “concorrenza” di un altro istituto per ragazzi dotati di superpoteri: quello degli Sparrow, per l’appunto.

I protagonisti della terza stagione saranno, con tanti inevitabili e graditi ritorni, Elliot Page (Vanya Hargreeves), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castaneda (Diego Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves), Aidan Gallagher (Number Five), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Min, Colm Feore (Reginald Hargreeves), e Ritu Arya (Lila Pitts), mentre la Sparrow Academy sarà formata da Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David.

