Tesla: “l’auto frena bruscamente da sola”. In 750 denunciano il produttore alla NHTSA

Le Tesla frenano da sole, bruscamente e senza preavviso. I clienti – alcuni dei quali rischiavano di lasciarci le penne – sono sul piede di guerra: in 750 hanno presentato una denuncia alla NHTSA, l’ente statunitense che si occupa di sicurezza stradale. È già stata aperta un’inchiesta e ci sono i primi risultati.

Un problema grave ed estremamente pericoloso: sembra che alcune auto Tesla frenino bruscamente e da sole. Inchiodare in autostrada potrebbe causare un incidente mortale. Probabilmente l’anomalia dipende da un bug della frenata assistita, il sistema che – almeno in teoria – dovrebbe proteggere l’autista attivando la frenata in caso di ostacoli improvvisi, come un animale che taglia la strada o un automobilista che sorpassa senza preavviso.

I clienti hanno firmato una lettera da ben 14 pagine. Il problema si manifesta in modo uguale su tutti i veicoli affetti: l’auto frena bruscamente e da sola. Non c’è nessuna spia accesa o feedback sonoro.

Tesla non ha ancora commentato pubblicamente la denuncia, mentre la NHTSA ha già appurato che il problema sembra riguardare esclusivamente due modelli: Model 3 e Model Y, che incidentalmente sono anche le due vetture entry-level dell’azienda. Complessivamente, il problema delle frenate fantasma potrebbe riguardare 416mila veicoli immatricolati in tutto il mondo. Fortunatamente, per il momento non sembra che il glitch abbia causato incidenti.

O quantomeno se è successo non lo sappiamo. E, infatti, la NHTSA ha anche iniziato ad indagare intervistando a campione le carrozzerie diffuse negli USA, a caccia di possibili incidenti e tamponamenti compatibili con quanto segnalato dagli oltre 700. L’ente ha anche contattato Tesla, che ha fino al 20 di giugno per rispondere e fornire tutti i dati necessari all’indagine, oltre che la sua versione dei fatti.