Street Fighter 6: si potranno modificare le espressioni dei personaggi nella schermata Versus

Dopo aver rivelato le prime informazioni su Street Fighter 6, Capcom ha svelato tramite Twitter un piccolo dettaglio relativo alle schermate pre-match. Il sesto capitolo di Street Fighter consentirà di modificare le espressioni dei personaggi all’interno della tipica schermata “versus” ossia quella di presentazione dei match.

Show your attitude with the Game Face Feature in #StreetFighter6 by pressing directional buttons during the versus screen.

Scowl at your opponent, act all smug, or confuse them with a mixture of rapid emotions!

🎭 https://t.co/TeNl2pTAbd pic.twitter.com/n15Dj50vlZ

— Street Fighter (@StreetFighter) June 7, 2022