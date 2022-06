Non siamo più vivi 2: teaser trailer e teaser poster della nuova stagione del serial Netflix

Sono davvero tutti morti? Netflix conferma, con unteaser trailer e un primo poster, che la serie horror coreana di maggior successo sta per resuscitare: arriverà presto Non siamo più vivi 2.

La prima stagione, che segue un gruppo di studenti che lottano per sopravvivere dopo un’epidemia zombi nel loro liceo, ha raggiunto le vette delle classifiche di Netflix in tutto il mondo e rimane uno dei due titoli coreani (dopo Squid Game) nella classifica delle serie TV più popolari non in lingua inglese.

Dopo il debutto, Non siamo più vivi è entrata direttamente nella classifica delle serie TV più viste non in lingua inglese in ben 91 Paesi e vi è rimasta per due settimane consecutive. Ha inoltre totalizzato 361,02 milioni di ore di visione nei primi 10 giorni, con gli abbonati tenuti con il fiato sospeso a fare il tifo per i ragazzi della Hyosan High nel corso di 12 episodi.

Leggi anche: