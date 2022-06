iOS 16 permetterà di installare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza

Quando finalmente iOS 16 verrà rilasciato nel giro di qualche tempo, con l’aggiornamento che risulta al momento già disponibile per gli sviluppatori, che infatti hanno modo di provare le novità per gli iPhone del colosso di Cupertino in anteprima, i telefoni si troveranno davanti a una funzionalità particolarmente utile.

Si parla nello specifico della possibilità di eseguire in automatico gli aggiornamenti di sicurezza fra gli update del software, una comodità quindi non indifferente pensata per rendere più facile agli utenti l’obiettivo di tenere i propri dispositivi al sicuro lasciando che questi si aggiornino con le ultime novità rese disponibili da parte della compagnia.

Il tutto è stato annunciato nel corso della WWDC22 da parte del colosso, con anche Safety Check, che si occuperà di evidenziare quali sono i contatti che hanno accesso alla propria posizione e alle informazioni del calendario, con approfondimenti relativi ai permessi utilizzati da ogni app sul proprio telefono.

Come spiegato dalle pagine di MacRumors e ripreso in seguito da Wccftech, iOS 16 includerà anche una nuova sezione sotto gli aggiornamenti automatici che prenderà il nome in inglese di “Install System and Data Files.“, e che quando attivata permetterà agli utenti di ottenere gli update dei software in maniera automatica senza doversi preoccupare singolarmente del tutto. Va sottolineato che l’opzione sarà attiva di default con il debutto del nuovo aggiornamento su tutti i telefoni, e andrà in caso quindi disattivata manualmente.

Per quel che concerne tutte le novità che verranno introdotte con l’arrivo del nuovo aggiornamento, del quale speriamo la compagnia abbai presto modo di confermare la data d’uscita precisa, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento, che trovate a questo link, dove abbiamo parlato delle migliorie a cui il colosso ha pensato per migliorare la personalizzazione degli utenti sotto vari ambiti.